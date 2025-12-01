Balade nature sur les oiseaux hivernants Maison de Garonne Boé

Balade nature sur les oiseaux hivernants

Si vous souhaitez partir à la découverte des oiseaux d’eau et hivernants, venez donc partager une projection en salle suivie d’une balade ornithologique. À l’affût des chants d’oiseaux et de leur observation en direct sur les bords de Garonne et les lacs de Passeligne et Pelissier, propices à l’observation des oiseaux hivernants. Morphologies, comportements reproducteurs, alimentation, migration des espèces seront abordés. Longue-vue mise à disposition mais pensez à prendre vos jumelles ! .

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Balade nature sur les oiseaux hivernants

If you’d like to discover waterfowl and wintering birds, come and join us for an indoor screening followed by an ornithological walk. Telescopes are available, but don’t forget your binoculars!

