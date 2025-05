Balade nature Sur les traces de la loutre de l’aire terrestre éducative – Échillais, 24 mai 2025 20:30, Échillais.

Charente-Maritime

Balade nature Sur les traces de la loutre de l’aire terrestre éducative chemin de l’Arnoult (devant le dojo) Échillais Charente-Maritime

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

Balade sur les traces de la loutre d’Europe.

chemin de l’Arnoult (devant le dojo)

Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44

English : Nature walk On the trail of the otter in the educational land area

Walk in the footsteps of the European otter.

German : Spaziergang in der Natur Auf den Spuren des Fischotters im pädagogischen Landbereich

Spaziergang auf den Spuren des Europäischen Fischotters.

Italiano : Sur les traces de la loutre de l’aire terrestre éducative

Una passeggiata sulle orme della lontra europea.

Espanol : Sur les traces de la loutre de l’aire terrestre éducative

Un paseo tras las huellas de la nutria europea.

