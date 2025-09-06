Balade nature sur les traces de la mante religieuse au pays de la Scille Farges-Allichamps

Farges-Allichamps

Samedi 2025-09-06 14:30:00

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le samedi 6 septembre une balade nature à la découverte du site naturel préservé du Pont, sur les bords du Cher.

Le site du Pont, localisé sur les bords du Cher, entre Bruère-Allichamps et Farges-Allichamps, appartient au réseau des espaces naturels préservés par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire depuis 2002.

Ce site abrite une mosaïque de milieux remarquables devenus rares à l’échelle de la rivière, lieux de vie d’une faune et d’une flore très riches.

Votre mission, retrouver la mante religieuse parmi les scilles d’automne. 5 .

Farges-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

On Saturday, September 6, the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire is organizing a nature walk to discover the preserved natural site of Le Pont, on the banks of the Cher.

German :

Das Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire lädt am Samstag, den 6. September, zu einem Naturspaziergang ein, um das Naturschutzgebiet Le Pont am Ufer des Cher zu entdecken.

Italiano :

Sabato 6 settembre, il Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organizza una passeggiata naturalistica alla scoperta del sito naturale preservato di Le Pont, sulle rive dello Cher.

Espanol :

El sábado 6 de septiembre, el Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organiza un paseo natural para descubrir el paraje natural preservado de Le Pont, a orillas del Cher.

