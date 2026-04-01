Balade nature Sur les traces du Castor au lac de Chamboux, Jeudi 16 avril

Lac de Chamboux Champeau-en-Morvan Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Jeudi 16 avril Sur les traces du Castor au lac de Chamboux

Partez sur les sentiers du lac de Chamboux, dernier né des 6 grands lacs du Morvan !

Enquêtez sur les traces et indices d’un architecte discret le castor. En longeant les berges du lac, vous verrez qu’il n’est pas le seul habitant des lieux…

Lac de Chamboux

️ De 14h à 17h00

Conseillé à partir de 6 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 5 km

Difficulté estimée Pas de difficultés particulières

☔️ Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Clôture des inscriptions mercredi 15 avril midi

Inscription obligatoire par

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/p2bjFiamoY65ML9oKdqjW44T

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57 .

Lac de Chamboux Champeau-en-Morvan 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Balade nature Sur les traces du Castor au lac de Chamboux, Jeudi 16 avril

L’événement Balade nature Sur les traces du Castor au lac de Chamboux, Jeudi 16 avril Champeau-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison du Tourisme PNRM