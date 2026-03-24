Balade nature sur l’observation des oiseaux Rue de Lacassagne Boé

Balade nature sur l’observation des oiseaux

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Venez partager une balade ornithologique, à l’affût des chants d’oiseaux et de leur observation en direct sur les bords de Garonne et les lacs de Passeligne et Pelissier.

Morphologies, comportements reproducteurs, alimentation, migration des espèces rencontrées seront abordés.

Venez partager une balade ornithologique, à l’affût des chants d’oiseaux et de leur observation en direct sur les bords de Garonne et les lacs de Passeligne et Pelissier.

Morphologies, comportements reproducteurs, alimentation, migration des espèces rencontrées seront abordés. Longue-vue mise à disposition mais pensez à prendre vos jumelles ! .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Balade nature sur l’observation des oiseaux

Join us for an ornithological walk, listening for bird songs and observing them live on the banks of the Garonne and the Passeligne and Pelissier lakes.

Morphology, breeding behavior, feeding and migration of the species encountered will be discussed.

L’événement Balade nature sur l’observation des oiseaux Boé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Agen