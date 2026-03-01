Balade Nature Symbolique L’EAU Lieu-dit La Corne au Cerf Moux-en-Morvan

Balade Nature Symbolique L’EAU

Lieu-dit La Corne au Cerf Gite LA CORNE AU CERF Moux-en-Morvan Nièvre

2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

En parcourant le terrain de ce gîte où les espaces naturels sont variés et où la gestion est plus que raisonnée, nous cheminerons vers les étangs en évoquant les aménagements mis en œuvre depuis longtemps pour préserver la ressource tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Par des ateliers interactifs et l’approche symbolique nous interrogerons notre rapport à l’eau… celle qui vient à manquer, celle qui est de mauvaise qualité, celle que l’on a pollué… Ce sera aussi l’occasion d’appeler à l’action, pour une eau potable et salubre accessible au plus grand nombre. .

Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

