Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église

Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église dimanche 21 juin 2026.

Balade nature symbolique LES ARBRES

Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Cheminer en campagne, observer les forêts au loin, découvrir les arbres.. Une balade accessible à tous et toutes pour aborder leur symbolique mais aussi notre rapport à ces géants sur terre.   .

Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   virginie@naturatellar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature symbolique LES ARBRES

L’événement Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Marigny-l'Église (Nièvre)