Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église
Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église dimanche 21 juin 2026.
Balade nature symbolique LES ARBRES
Marigny-l’Église Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Cheminer en campagne, observer les forêts au loin, découvrir les arbres.. Une balade accessible à tous et toutes pour aborder leur symbolique mais aussi notre rapport à ces géants sur terre. .
Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté virginie@naturatellar.com
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English : Balade nature symbolique LES ARBRES
L’événement Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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