Balade nature symbolique LES ARBRES

Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Cheminer en campagne, observer les forêts au loin, découvrir les arbres.. Une balade accessible à tous et toutes pour aborder leur symbolique mais aussi notre rapport à ces géants sur terre. .

Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté virginie@naturatellar.com

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English : Balade nature symbolique LES ARBRES

L’événement Balade nature symbolique LES ARBRES Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)