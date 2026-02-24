[Balade nature] Trésors cachés Rendez-vous parking de l’Huîtrière Hautot-sur-Mer

[Balade nature] Trésors cachés

Rendez-vous parking de l’Huîtrière / 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Marchez entre forêt et plage pour observer la faune, la flore et comprendre les liens entre ces écosystèmes.

Une aventure sensorielle entre chants d’oiseaux, empreintes animales et marées.

Réservation obligatoire sur seinemaritime.fr/ens .

Rendez-vous parking de l’Huîtrière / 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Balade nature] Trésors cachés

L’événement [Balade nature] Trésors cachés Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-24 par Seine-Maritime Attractivité