[Balade nature] Trésors cachés Rendez-vous parking de l’Huîtrière Hautot-sur-Mer

[Balade nature] Trésors cachés
[Balade nature] Trésors cachés
Rendez-vous parking de l'Huîtrière / 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-03-01 14:00:00
Marchez entre forêt et plage pour observer la faune, la flore et comprendre les liens entre ces écosystèmes.
Une aventure sensorielle entre chants d’oiseaux, empreintes animales et marées.
Réservation obligatoire sur seinemaritime.fr/ens .
English : [Balade nature] Trésors cachés
