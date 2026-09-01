Informations pratiques

Villeneuve-lès-Bouloc

BALADE NATURE

PARKING DE L’ÉCOLE Villeneuve-lès-Bouloc Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez les plantes sauvages qui poussent au pied de chez vous !

Doriane Herrera vous accompagne pour une balade botanique et vous fera découvrir les plantes sauvages médicinales et comestibles qui poussent dans le Frontonnais. Elle vous expliquera comment les reconnaître et quelles sont leurs propriétés. .

PARKING DE L’ÉCOLE Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Discover the wild plants growing in your neighbourhood!

L’événement BALADE NATURE Villeneuve-lès-Bouloc a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE