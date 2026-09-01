UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vilsberg

Balade nature Vilsberg

samedi 19 septembre 2026 · Vilsberg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
57370 Vilsberg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Vilsberg

Balade nature

Vilsberg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Reconnaître et identifier les oiseaux le long du sentier patrimonial. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Prévoir une tenue adaptée. Dès 6 ans.Tout public
0  .

Vilsberg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recognize and identify birds along the heritage trail. Part of Sustainable Development Goals Week. Please wear appropriate clothing. Ages 6 and up.

L’événement Balade nature Vilsberg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG