Informations pratiques

Vilsberg

Balade nature

Vilsberg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Reconnaître et identifier les oiseaux le long du sentier patrimonial. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Prévoir une tenue adaptée. Dès 6 ans.Tout public

0 .

Vilsberg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40

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English :

Recognize and identify birds along the heritage trail. Part of Sustainable Development Goals Week. Please wear appropriate clothing. Ages 6 and up.

L’événement Balade nature Vilsberg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG