Balade nature Vilsberg
samedi 19 septembre 2026 · Vilsberg
Informations pratiques
Vilsberg
Balade nature
Vilsberg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Reconnaître et identifier les oiseaux le long du sentier patrimonial. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable. Prévoir une tenue adaptée. Dès 6 ans.Tout public
0 .
Vilsberg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40
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English :
Recognize and identify birds along the heritage trail. Part of Sustainable Development Goals Week. Please wear appropriate clothing. Ages 6 and up.
L’événement Balade nature Vilsberg a été mis à jour le 2026-08-06 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG