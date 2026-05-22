Balade Naturo à la découverte des plantes médicinales. Parking de la plage du Kérou Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Balade Naturo à la découverte des plantes médicinales.

Parking de la plage du Kérou Impasse Docteur Palaux Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez les trésors cachés du littoral breton lors d’une balade nature immersive au Kérou, à Clohars-Carnoët.

Partez à la rencontre des plantes médicinales et sauvages qui poussent entre dunes, sentiers côtiers et embruns marins.

Au fil de cette promenade conviviale et accessible, apprenez à reconnaître les espèces locales, découvrez leurs bienfaits et les secrets de la phytothérapie naturelle.

Une expérience sensorielle unique pour ralentir, observer la nature autrement et renouer avec les chose simple le long du littoral breton.

-Balade guidée et initiatique découverte des plantes médicinales

-Cadre exceptionnel entre mer et nature sauvage

-Accessible aux curieux, familles et amoureux de la nature

Rdv 9h45 au Kérou Clohars-Carnoët

Départ 10h sur le sentier côtier

Réservation conseillée. Venez explorer la richesse botanique du bord de mer et laissez-vous surprendre par les plantes qui nous entourent. .

Parking de la plage du Kérou Impasse Docteur Palaux Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 73 78 58

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English :

L’événement Balade Naturo à la découverte des plantes médicinales. Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS