Balade nautique en canoe-kayak vers le Fort La Latte Saint-Cast-le-Guildo 15 juillet 2025 09:30

Côtes-d’Armor

Balade nautique en canoe-kayak vers le Fort La Latte Rue de la Mare Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 09:30:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Embarquez en canoë-kayak avec Emeraude Aventure direction le mythique Fort La Latte ! Avec un guide diplômé d’état, dans des kayaks ouverts et stables, silencieux et respectueux de l’environnement, vous découvrirez la Côte d’Emeraude sous un nouvel angle, en toute harmonie avec la nature. Vous profiterez de conseils avisés et des explications sur la faune, la flore et le patrimoine local. Apéritif offert en fin de balade.

Le matériel est fourni, prévoir rechange complet, tenue de sport, chaussons d’eau ou vieilles baskets, coupe-vent, casquette ou bonnet selon la météo, lunettes de soleil, crème solaire, gourde (possibilité de location de combinaison néoprène 5 €).

Cette sortie ne nécessite pas de niveau de pratique particulier , le parcours sera adapté selon les conditions météo.

Rdv plage de la Mare à Saint-Cast-Le Guildo.

Prêt(e) à vivre une Emeraude’Aventure ? .

Rue de la Mare

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 04 39 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade nautique en canoe-kayak vers le Fort La Latte Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2025-06-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme