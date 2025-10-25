Balade nautique Port de Plaisance Le Tréport

Balade nautique Port de Plaisance Le Tréport samedi 25 octobre 2025.

Port de Plaisance Entrée du Port de Plaisance Le Tréport Seine-Maritime

2025-10-25 13:30:00

2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Embarquez sur le « Un pour Tous », voilier de 9m, où vous découvrirez la navigation à la Voile et notre joli littoral depuis la mer. A partir de 4 ans. Lieu de rendez-vous et embarquement Port de Plaisance du Tréport. Cirés complets fournis si besoin. Durée 2h30 Embarquement de 11 personnes max.

Tarif 39€ par personne. .

Port de Plaisance Entrée du Port de Plaisance Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 12 08 sensationlarge@gmail.com

