Balade nautique Stand Up Paddle Le Minihic-sur-Rance

Rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 11:00:00

Fauméa SUP & et paddle organise des balades nautiques accompagnées en paddle en Rance maritime.

D’une durée de 2h, les séances démarrent avec des conseils de rame pour vous aider à organiser votre matériel et à visualiser la technique. Les premières minutes, vous prenez le temps de trouver votre équilibre sur la planche et de tester la technique de rame. Une fois l’adaptation acquise, nous partons explorer la Rance à votre rythme.

L’itinéraire est décidé en fonction de l’orientation du vent et du courant pour faciliter la balade. Vous serez guidé en toute sécurité au fil de l’eau, tout en admirant le paysage et profitant d’un bon moment de glisse. .

Rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

