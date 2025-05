Balade nautique sur la Seine au coucher du soleil – Belbeuf, 3 juin 2025 19:00, Belbeuf.

Seine-Maritime

Balade nautique sur la Seine au coucher du soleil 8 Route de Paris Belbeuf Seine-Maritime

Début : 2025-06-03 19:00:00

fin : 2025-06-19 21:00:00

2025-06-03

2025-06-05

2025-06-17

2025-06-19

2025-07-01

2025-07-03

2025-07-31

2025-08-21

Partez à la découverte des îles de la Seine en paddle accompagnés d’un moniteur diplômé. Imprégnez-vous de la nature qui vous entoure et des richesses de cette zone classée Natura 2000 en pagayant au rythme de l’eau.

Les beaux jours sont là l’idée de partir en balade sur l’eau est tentante. Sillonnez la Seine entre Belbeuf et Port Saint Ouen en kayak, stand-up paddle ou, encore plus original, en dragon boat pour tester de nouvelles sensations nautiques.

Le label Balades et randos nautiques est la garantie d’une sortie en toute sécurité ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel, les sorties proposées sont l’occasion de découvrir la richesse du patrimoine naturel des bords de Seine, à seulement quelques kilomètres de Rouen.

Ecoutez le clapotis des vagues et ressourcez-vous dans cette zone naturelle protégée. Contemplez les falaises illuminées par les rayons du soleil couchant, ses îles, sa faune environnante et sa chapelle troglodyte.

Balade en dragon boat 2h

3 juin, 17 juin et 1 juillet à 18h

Au cours de votre promenade sur l’eau en compagnie de l’équipage des Dragons en Seine, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de la vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte !

A partir de 12 ans

Balade en paddle standup 2h

5 juin, 3 juillet et 21 aout à 19h

Créé à l’origine pour naviguer entre les îles polynésiennes, le paddle permet aujourd’hui de découvrir un archipel insolite, les îles de la Seine ! Le temps d’une balade 100% glisse, vous ferez le tour d’une des îles du fleuve en contemplant le coucher du soleil. Debout sur votre planche, prenez de la hauteur sur l’eau !

A partir de 14 ans

Balade en kayak 2h

19 juin et 31 juillet à 19h

Au cours de votre promenade sur l’eau, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de la vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte au coucher du soleil !

A partir de 10 ans

Durée 2h

Nombre de participants La sortie a lieu avec un minimum de 4 participants

Âge minimum 10 ans pour le kayak, 14 ans pour le paddle et 12 ans pour le dragon boat

Savoir nager et être capable de s’immerger

Porter des chaussures fermées tenant bien au pied

A prévoir en fonction des conditions météorologiques crème solaire, lunettes de soleil avec cordon, k-way, tenue de loisirs, chaussures de sport fermées, casquette/chapeau, maillot de bain, affaires chaudes pour le retour (la température de la Seine descend rapidement au coucher du soleil), vêtements et chaussures de rechange

Avoir une condition physique permettant la pratique de l’activité

L’encadrant se réserve le droit de modifier le circuit en fonction de l’avancée du groupe

Réservation non annulable, non remboursable.

Report de date possible au moins 5 jours avant le début de l’activité nous contacter reservations@rouentourisme.com

8 Route de Paris

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

English : Balade nautique sur la Seine au coucher du soleil

Discover the islands of the Seine by paddle, accompanied by a qualified instructor. Soak up the natural surroundings and the riches of this Natura 2000 area as you paddle to the rhythm of the water.

Now that the sun is shining, it’s tempting to take to the water. Sail along the Seine between Belbeuf and Port Saint Ouen in a kayak, stand-up paddle or, even more original, a dragon boat to try out new nautical sensations.

The Balades et randos nautiques label is your guarantee of a safe outing! Accompanied by a professional guide, these outings are an opportunity to discover the rich natural heritage of the banks of the Seine, just a few kilometers from Rouen.

Listen to the lapping of the waves and recharge your batteries in this protected natural area. Contemplate the cliffs illuminated by the rays of the setting sun, the islands, the wildlife and the troglodyte chapel.

Dragon boat trip: 2h

june 3, June 17 and July 1 at 6pm

During your trip on the water with the Dragons en Seine crew, Hugo, your guide, will share with you the secrets of the river and the valley. You’ll have the chance to contemplate the cliffs lining the river, its islands, the surrounding fauna, not forgetting a shipwreck and a troglodyte chapel!

Ages 12 and up

Paddle standup 2h

june 5, July 3 and August 21 at 7pm

Originally created to navigate between the islands of Polynesia, the paddle has now become a way to discover an unusual archipelago: the islands of the Seine! During this 100% glide tour, you’ll sail around one of the river’s islands, watching the sun set. Stand on your board and take to the water!

Ages 14 and up

Kayak trip: 2h

june 19 and July 31 at 7pm

As you paddle along, Hugo, your guide, will share with you the secrets of the river and the valley. You’ll have the chance to contemplate the cliffs lining the river, its islands, the surrounding fauna, not forgetting a shipwreck and a troglodyte chapel at sunset!

Ages 10 and up

Duration: 2 hours

Number of participants The outing takes place with a minimum of 4 participants

Minimum age: 10 for kayak, 14 for paddle and 12 for dragon boat

Be able to swim and immerse in water

Wear closed-toe shoes with good foot support

Depending on weather conditions: sun cream, sunglasses with cord, k-way, casual wear, closed-toe sports shoes, cap/hat, swimsuit, warm clothes for the return trip (the temperature of the Seine drops rapidly at sunset), spare clothes and shoes

Be in good physical condition for the activity

The tour leader reserves the right to modify the tour according to the group?s progress

Non-cancellable, non-refundable booking.

Rescheduling possible at least 5 days before the start of the activity: please contact us: reservations@rouentourisme.com

German :

Entdecken Sie die Seine-Inseln mit dem Paddel in Begleitung eines qualifizierten Lehrers. Paddeln Sie im Rhythmus des Wassers und genießen Sie die Natur, die Sie umgibt, und den Reichtum dieses als Natura 2000 eingestuften Gebiets.

Die schönen Tage sind da: Der Gedanke an einen Ausflug auf dem Wasser ist verlockend. Durchkreuzen Sie die Seine zwischen Belbeuf und Port Saint Ouen in einem Kajak, Stand-up-Paddle oder, noch origineller, in einem Drachenboot, um neue Wassersportgefühle zu testen.

Das Label « Balades et randos nautiques » (Wasserwanderungen) garantiert Ihnen einen sicheren Ausflug! An der Seite eines professionellen Begleiters bieten die angebotenen Ausflüge die Gelegenheit, das reiche Naturerbe der Seine-Ufer zu entdecken, die nur wenige Kilometer von Rouen entfernt sind.

Lauschen Sie dem Plätschern der Wellen und erholen Sie sich in diesem geschützten Naturgebiet. Betrachten Sie die von den Strahlen der untergehenden Sonne beleuchteten Klippen, die Inseln, die umliegende Fauna und die Höhlenkapelle.

Fahrt mit dem Drachenboot: 2 Std

3. Juni, 17. Juni und 1. Juli um 18 Uhr

Während Ihrer Fahrt auf dem Wasser in Begleitung der Crew der Dragons en Seine wird Hugo, Ihr Begleiter, die Geheimnisse des Flusses und des Tals mit Ihnen teilen. Sie haben die Möglichkeit, die Klippen entlang des Flusses, die Inseln, die Tierwelt und nicht zuletzt ein Schiffswrack und eine Höhlenkapelle zu bestaunen!

Ab 12 Jahren

Fahrt mit dem Standup-Paddle: 2 Std

5. Juni, 3. Juli und 21. August um 19 Uhr

Ursprünglich wurde das Paddle entwickelt, um zwischen den polynesischen Inseln zu navigieren. Heute kann man mit ihm ein ungewöhnliches Archipel entdecken: die Seine-Inseln! Bei dieser Fahrt umrunden Sie eine der Flussinseln und beobachten dabei den Sonnenuntergang. Stehen Sie auf Ihrem Brett und erheben Sie sich über das Wasser!

Ab 14 Jahren

Kajakfahrt: 2 Std

19. Juni und 31. Juli um 19 Uhr

Während Ihres Ausflugs auf dem Wasser wird Hugo, Ihr Begleiter, mit Ihnen die Geheimnisse des Flusses und des Tals teilen. So haben Sie die Möglichkeit, die Klippen entlang des Flusses, die Inseln und die Tierwelt der Umgebung zu bestaunen, ohne ein Schiffswrack und eine Höhlenkapelle bei Sonnenuntergang zu vergessen!

Ab 10 Jahren

Dauer: 2 Std

Anzahl der Teilnehmer/innen: Der Ausflug findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen statt

Mindestalter: 10 Jahre für das Kajak, 14 Jahre für das Paddelboot und 12 Jahre für das Drachenboot

Schwimmen können und in der Lage sein, sich unterzutauchen

Geschlossene Schuhe tragen, die gut am Fuß halten

Je nach Wetterbedingungen mitbringen: Sonnencreme, Sonnenbrille mit Kordel, K-way, Freizeitkleidung, geschlossene Sportschuhe, Mütze/Hut, Badeanzug, warme Sachen für den Rückweg (die Temperatur der Seine sinkt bei Sonnenuntergang schnell), Ersatzkleidung und -schuhe

Eine körperliche Verfassung haben, die die Ausübung der Aktivität ermöglicht

Der Betreuer behält sich das Recht vor, die Tour je nach Fortschritt der Gruppe zu ändern

Buchung nicht stornierbar, nicht rückerstattbar.

Terminverschiebung mindestens 5 Tage vor Beginn der Aktivität möglich: Kontaktieren Sie uns: reservations@rouentourisme.com

Italiano :

Scoprite le isole della Senna a colpi di pagaia, accompagnati da un istruttore qualificato. Immergetevi nella natura e nelle ricchezze di questa zona classificata Natura 2000 mentre pagaiate al ritmo dell’acqua.

Il bel tempo è arrivato e l’idea di fare una gita in acqua è allettante. Navigate lungo la Senna tra Belbeuf e Port Saint Ouen in kayak, stand-up paddle o, ancora più originale, in dragon boat per provare nuovi sport acquatici.

Il marchio Balades et randos nautiques è la garanzia di un’uscita sicura! Accompagnate da una guida professionista, queste uscite sono un’occasione per scoprire il ricco patrimonio naturale delle rive della Senna, a pochi chilometri da Rouen.

Ascoltate lo sciabordio delle onde e fate il pieno di energia in questo spazio naturale protetto. Ammirate le scogliere illuminate dai raggi del tramonto, le isole, la fauna circostante e la cappella troglodita.

Gita in dragon boat: 2h

3 giugno, 17 giugno e 1° luglio alle 18:00

Durante la vostra gita sull’acqua in compagnia dell’equipaggio di Dragons en Seine, Hugo, la vostra guida, vi farà conoscere i segreti del fiume e della valle. Avrete la possibilità di contemplare le falesie che costeggiano il fiume, le sue isole e la fauna circostante, senza dimenticare un naufragio e una cappella troglodita!

A partire dai 12 anni

Pagaia in piedi 2h

5 giugno, 3 luglio e 21 agosto alle 19.00

Nati per navigare tra le isole polinesiane, i pedalò sono oggi un modo per scoprire un arcipelago insolito, le isole della Senna! Durante questo tour al 100% in planata, girerete intorno a una delle isole del fiume e osserverete il tramonto. Salite sulla vostra tavola e prendete il largo!

Da 14 anni

Gita in kayak: 2 ore

19 giugno e 31 luglio alle 19.00

Mentre pagaiate, Hugo, la vostra guida, vi svelerà i segreti del fiume e della valle. Avrete la possibilità di contemplare le scogliere che costeggiano il fiume, le sue isole e la fauna circostante, senza dimenticare un naufragio e una cappella troglodita al tramonto!

Da 10 anni in su

Durata: 2 ore

Numero di partecipanti: La gita si svolge con un minimo di 4 partecipanti

Età minima: 10 anni per il kayak, 14 anni per il paddle e 12 anni per il dragon boat

Saper nuotare ed essere in grado di immergersi

Indossare scarpe chiuse e ben calzate

A seconda del tempo: crema solare, occhiali da sole con coulisse, k-way, abbigliamento casual, scarpe sportive chiuse, berretto/cappello, costume da bagno, vestiti caldi per il ritorno (la temperatura della Senna si abbassa rapidamente al tramonto), vestiti e scarpe di ricambio

Essere in buone condizioni fisiche per l’attività

L’accompagnatore si riserva il diritto di modificare il tour in base all’andamento del gruppo

Prenotazione non cancellabile e non rimborsabile.

Possibilità di riprogrammazione almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività: contattateci: reservations@rouentourisme.com

Espanol :

Descubra las islas del Sena a remo, acompañado por un monitor cualificado. Empápese del entorno natural y de las riquezas de este espacio protegido Natura 2000 mientras rema al ritmo del agua.

El buen tiempo ya está aquí y la idea de dar un paseo por el agua es tentadora. Navegue por el Sena entre Belbeuf y Port Saint Ouen en kayak, stand-up paddle o, aún más original, en dragon boat para probar nuevos deportes náuticos.

El sello Balades et randos nautiques le garantiza una salida segura Acompañados por un guía profesional, estos paseos son una oportunidad para descubrir el rico patrimonio natural de las orillas del Sena, a pocos kilómetros de Rouen.

Escuche el batir de las olas y recargue las pilas en este espacio natural protegido. Contemple los acantilados iluminados por los rayos del sol poniente, las islas, la fauna de los alrededores y la capilla troglodita.

Excursión en barco dragón: 2h

3 de junio, 17 de junio y 1 de julio a las 18:00 h

Durante su paseo por el agua en compañía de la tripulación de Dragons en Seine, Hugo, su guía, compartirá con usted los secretos del río y del valle. Tendrá la oportunidad de contemplar los acantilados que bordean el río, sus islas y la fauna que lo rodea, sin olvidar un naufragio y una capilla troglodita

A partir de 12 años

Paddle standup 2h

5 de junio, 3 de julio y 21 de agosto a las 19 h

Creados originalmente para navegar entre las islas de la Polinesia, los botes de remos son ahora una forma de descubrir un archipiélago insólito, ¡las islas del Sena! Durante este recorrido 100% deslizante, rodeará una de las islas del río y contemplará la puesta de sol. Suba a su tabla y láncese al agua

A partir de 14 años

Paseo en kayak: 2 horas

19 de junio y 31 de julio a las 19 h

Mientras remas, Hugo, tu guía, compartirá contigo los secretos del río y del valle. Tendrás la oportunidad de contemplar los acantilados que bordean el río, sus islas y la fauna que lo rodea, sin olvidar un naufragio y una capilla troglodita al atardecer

A partir de 10 años

Duración: 2 horas

Número de participantes: La excursión se realiza con un mínimo de 4 participantes

Edad mínima: 10 años para el kayak, 14 para el remo y 12 para el dragon boat

Saber nadar y ser capaz de sumergirse

Llevar calzado cerrado que se ajuste bien

En función del tiempo: crema solar, gafas de sol con cordón, k-way, ropa informal, calzado deportivo cerrado, gorra/gorro, traje de baño, ropa de abrigo para el viaje de vuelta (la temperatura del Sena desciende rápidamente al atardecer), ropa y calzado de repuesto

Estar en buenas condiciones físicas para la actividad

El guía se reserva el derecho de modificar el recorrido en función de la marcha del grupo

Reserva no cancelable y no reembolsable.

Reprogramación posible al menos 5 días antes del inicio de la actividad: póngase en contacto con nosotros: reservations@rouentourisme.com

