Balade Nocturne 9è édition Châteauneuf

Balade Nocturne 9è édition

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 5 EUR

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Départs libres de 18h à 20h

Préparez vos lampes frontales et vos baskets ! La traditionnelle Balade Nocturne revient pour sa 9e édition avec trois parcours à la lueur des étoiles

3 km Une boucle kids friendly, parfaite pour les familles

7 km Un joli tour pour les curieux et amateurs de marche

11 km Pour les plus motivés, à la découverte des sentiers nocturnes

Sur le chemin des ravitaillements qui réchauffent, et des animations surprises.

À l’arrivée, une bonne soupe chaude vous attend pour reprendre des forces.

Et ce n’est pas tout !

Sur place

Le café associatif sera ouvert

Hot dogs et frites pour les petites faims (ou les grandes !)

Tarifs

2 € pour le 3 km

5 € pour les 7 km et 11 km .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com

