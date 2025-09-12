BALADE NOCTURNE À BELLEGARDE Le Perthus

BALADE NOCTURNE À BELLEGARDE Le Perthus vendredi 12 septembre 2025.

BALADE NOCTURNE À BELLEGARDE

Rue du Fort de Bellegarde Le Perthus Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Nouveauté 2025 !

Partez à la découverte du Fort de Bellegarde lors d’une balade nocturne entre terre et ciel.

Réservation obligatoire

.

Rue du Fort de Bellegarde Le Perthus 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

English :

New for 2025!

Discover Fort de Bellegarde on a night-time walk between sky and earth.

Reservation required

German :

Neuheit im Jahr 2025!

Entdecken Sie das Fort von Bellegarde bei einem nächtlichen Spaziergang zwischen Himmel und Erde.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Novità del 2025!

Scoprite il Fort de Bellegarde in una passeggiata notturna tra terra e cielo.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¡Novedad para 2025!

Descubra el Fuerte de Bellegarde en un paseo nocturno entre la tierra y el cielo.

Reserva obligatoria

L’événement BALADE NOCTURNE À BELLEGARDE Le Perthus a été mis à jour le 2025-08-28 par VALLESPIR TOURISME