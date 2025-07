Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac

Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac jeudi 17 juillet 2025.

Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

Place de la Halle Place Théophile de Viau Clairac Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Cet été, tous les jeudis soirs à 21h30, changez d’ambiance pour une visite de Clairac de nuit. Au fil du parcours et à la tombée de la nuit, les éclairages subtils dévoileront les atouts de la cité au riche passé. Vous serez étonnés des atouts de la cité au patrimoine et vous et Françoise notre raconteuse de pays vous dévoilera tous les secrets de notre pépite lotoise… .

Place de la Halle Place Théophile de Viau Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

English : Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

This summer, on Thursday evenings at 9.30pm, change the mood for a visit to Clairac by night. Along the way, as night falls, subtle lighting reveals the assets of this town with its rich past. Françoise, our local narrator, will reveal all the secrets of our nugget of the Lot region.

German : Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

Diesen Sommer können Sie jeden Donnerstagabend um 21:30 Uhr eine Nachtführung durch Clairac machen. Während des Rundgangs und bei Einbruch der Dunkelheit enthüllen die subtilen Beleuchtungen die Vorzüge der Stadt mit ihrer reichen Vergangenheit. Françoise, unsere Erzählerin des Landes, wird Ihnen alle Geheimnisse unseres Nuggets aus Lothringen enthüllen.

Italiano :

Quest’estate, il giovedì sera alle 21.30, cambiate atmosfera per un tour di Clairac in notturna. Lungo il percorso, al calar della sera, un’illuminazione discreta rivelerà le ricchezze di questa cittadina dal ricco passato. Françoise, la nostra narratrice locale, vi svelerà tutti i segreti di questa pepita della regione del Lot.

Espanol : Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale

Este verano, los jueves por la noche, a las 21.30 h, cambie de ambiente con un recorrido nocturno por Clairac. Por el camino, al caer la noche, una iluminación sutil desvelará los activos de esta ciudad con un rico pasado. Françoise, nuestra narradora local, le desvelará todos los secretos de nuestra pepita de oro de la región del Lot.

