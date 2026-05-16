Informations pratiques

Sers

Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris

Salle des fêtes Sers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Charente Nature, en partenariat avec la commune de Sers et Grand Angoulême, vous invite pour une balade crépusculaire insolite.

.

Salle des fêtes Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charente Nature, in partnership with the town of Sers and Grand Angoulême, invites you to join an unusual twilight walk.

L’événement Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris Sers a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême