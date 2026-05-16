Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris Sers
vendredi 2 octobre 2026 · Sers
Informations pratiques
Sers
Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris
Salle des fêtes Sers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Charente Nature, en partenariat avec la commune de Sers et Grand Angoulême, vous invite pour une balade crépusculaire insolite.
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Salle des fêtes Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60
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English :
Charente Nature, in partnership with the town of Sers and Grand Angoulême, invites you to join an unusual twilight walk.
L’événement Balade nocturne – A la découverte des chauves-souris Sers a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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