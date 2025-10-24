BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT Hérépian
BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT Hérépian vendredi 24 octobre 2025.
BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT
Place Etienne Pascal Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT
Vendredi 24 octobre à la mairie d’Hérépian de 19h à 21h
Le CPIE du Haut Languedoc vous invite à une immersion sensorielle pour explorer la vie nocturne et mieux comprendre les espèces qui l’habitent. Gratuit. Réservation conseillée au 04 67 23 76 66
BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT
Vendredi 24 octobre à la mairie d’Hérépian de 19h à 21h
Le CPIE du Haut Languedoc vous invite à une immersion sensorielle pour explorer la vie nocturne et mieux comprendre les espèces qui l’habitent. Gratuit. Réservation conseillée au 04 67 23 76 66 .
Place Etienne Pascal Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 66
English :
A NOCTURNAL STROLL TO DISCOVER THE WORLD OF THE NIGHT
Friday October 24 at Hérépian town hall, 7-9pm
The CPIE du Haut Languedoc invites you to a sensory immersion to explore nocturnal life and better understand the species that inhabit it. Free admission. Reservations recommended on 04 67 23 76 66
German :
NÄCHTLICHER SPAZIERGANG ZUR ENTDECKUNG DER WELT DER NACHT
Freitag, 24. Oktober im Rathaus von Hérépian von 19:00 bis 21:00 Uhr
Das CPIE du Haut Languedoc lädt Sie zu einer sensorischen Immersion ein, um das Nachtleben zu erkunden und die Arten, die es bewohnen, besser zu verstehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung empfohlen unter 04 67 23 76 66
Italiano :
UNA PASSEGGIATA SERALE ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA NOTTE
Venerdì 24 ottobre presso il municipio di Hérépian dalle 19.00 alle 21.00
Il CPIE dell’Haut Languedoc vi invita a un viaggio sensoriale per esplorare la vita notturna e conoscere meglio le specie che la abitano. Ingresso libero. Prenotazione consigliata al numero 04 67 23 76 66
Espanol :
UN PASEO VESPERTINO PARA DESCUBRIR EL MUNDO DE LA NOCHE
Viernes 24 de octubre en el ayuntamiento de Hérépian de 19:00 a 21:00 horas
El CPIE du Haut Languedoc le invita a un viaje sensorial para explorar la vida nocturna y conocer mejor las especies que la habitan. Entrada gratuita. Se recomienda reservar en el 04 67 23 76 66
L’événement BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA NUIT Hérépian a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB