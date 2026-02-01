BALADE NOCTURNE À VÉLO DU NOUVEL AN ASIATIQUE BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse

BALADE NOCTURNE À VÉLO DU NOUVEL AN ASIATIQUE

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:15:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez fêter le Nouvel An Asiatique avec cette nouvelle balade nocturne à vélo !

Au programme balade en groupe avec petits et grands enfants dans la ville de Toulouse et découverte d’un spectacle de rue sur le thème du nouvel an asiatique au milieu de la Balade.

Pensez à vos éclairages et décorations asiatiques ! Mettez des lanternes, dragons … sur vos vélos avec un déguisement en accord. Prenez des photos des vélos et des cyclistes pour publier les plus beaux avec le #bnvelotoulouse

Bon à savoir

– Départ Place Saint-Sernin côté Musée Saint Raymond

– 15 km au total –presque plat

– Arrivée Place du Capitole

Rappel sécurité

– Vélo en bon état, pneus gonflés et freins vérifiés

– Éclairage avant et arrière obligatoires

– Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

– Enfant accompagné d’un adulte responsable .

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the Asian New Year with this new evening bike ride!

L’événement BALADE NOCTURNE À VÉLO DU NOUVEL AN ASIATIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE