BALADE NOCTURNE A VÉLO CYCLISTES BRILLEZ Place Saint-Sernin Toulouse

Participez à la soirée à vélo CYCLISTES, BRILLEZ DE MILLE FEUX ! . Parcourez la ville illuminés, dans une ambiance festive et musicale, avant de rejoindre un lieu convivial pour boire un verre, se restaurer et partager un bon moment entre cyclistes.

Au programme une balade à la découverte du centre-ville de Toulouse, entre rues emblématiques et passages méconnus ! Admirez le marché Victor Hugo illuminé, profitez de l’ambiance festive de la place Saint-Pierre, contemplez la vue depuis le pont Saint-Pierre, puis traversez la rue Alexis Larrey… Terminez la balade vers 20h30 à Compans-Caffarelli, après quelques tours de la place du Capitole, pour un moment convivial !

Bonus Illuminez vos vélos pour traverser l’hiver bien visibles et pleins de bonne humeur !

Et n’oubliez pas vos habits de lumière pour briller de mille feux tout au long de la soirée !

Bon à savoir

– Gratuit, sans inscription

– Vélo en bon état + lumières obligatoires

– Casque obligatoire pour les -12 ans

– Enfants bienvenus, la balade fait seulement 13 km et c’est plus tôt .

English :

Take part in the CYCLISTS, BRILLEZ DE MILLE FEUX! Ride through the city illuminated, in a festive, musical atmosphere, before heading off to a convivial spot for a drink, a bite to eat and a good time with other cyclists.

German :

Nehmen Sie an der Fahrradparty CYCLISTES, BRILLEZ DE MILLE FEUX! teil. Fahren Sie in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre durch die beleuchtete Stadt, bevor Sie sich an einem geselligen Ort einfinden, um etwas zu trinken, etwas zu essen und einen schönen Moment mit anderen Radfahrern zu verbringen.

Italiano :

Partecipate alla serata ciclistica CYCLISTS, BRILLEZ DE MILLE FEUX . Attraversate la città illuminata, in un’atmosfera festosa e musicale, prima di recarvi in un luogo conviviale per bere, mangiare e divertirvi con altri ciclisti.

Espanol :

Participe en la velada ciclista CICLISTAS, BRILLEZ DE MILLE FEUX . Recorra la ciudad iluminada, en un ambiente festivo y musical, antes de dirigirse a un lugar de convivencia para tomar una copa, comer algo y pasar un buen rato con otros ciclistas.

