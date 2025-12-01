Balade nocturne à vélo Place Maréchal Leclerc Le Puy-en-Velay

Balade nocturne à vélo

Place Maréchal Leclerc Gare SNCF du Puy Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La Puycyclette organise une balade nocturne à vélo. Cet événement est proposé par la FUB, fédération des usagers de la bicyclette, afin de sensibiliser les utilisateurs de vélo à être vus (bon éclairage, vêtements fluos…).

Place Maréchal Leclerc Gare SNCF du Puy Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso@lapuycyclette.fr

English :

La Puycyclette organizes an evening bike ride. This event is proposed by FUB, the French federation of bicycle users, to raise awareness of the need for bicycle users to be seen (good lighting, fluorescent clothing, etc.).

German :

Die Puycyclette organisiert eine nächtliche Fahrradtour. Diese Veranstaltung wird von der FUB, dem Verband der Fahrradnutzer, vorgeschlagen, um die Fahrradnutzer dafür zu sensibilisieren, gesehen zu werden (gute Beleuchtung, fluoreszierende Kleidung…).

Italiano :

La Puycyclette organizza una pedalata notturna. L’evento è organizzato dalla FUB, la federazione francese degli utenti della bicicletta, per sensibilizzare gli utenti della bicicletta sulla necessità di essere visti (buona illuminazione, abbigliamento fluorescente, ecc.).

Espanol :

La Puycyclette organiza un paseo nocturno en bicicleta. El evento está organizado por la FUB, la federación francesa de usuarios de bicicletas, con el fin de concienciar sobre la necesidad de que los usuarios de bicicletas sean vistos (buena iluminación, ropa fluorescente, etc.).

