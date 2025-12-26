Balade nocturne au coeur de la nature Rdv au rez-de-chaussée de la médiathèque de Saint-Claude Saint-Claude

Balade nocturne au coeur de la nature

Rdv au rez-de-chaussée de la médiathèque de Saint-Claude 5 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura

Gratuit

2026-01-09 17:30:00

2026-01-09 19:30:00

2026-01-09

Une balade pour admirer un théâtre nocturne ça vous dit ?

Vendredi 9 janvier 2026 à 17h30.

Un bruissement dans les feuilles, les branches qui vacillent au clair de lune, et au loin, un cri dans l’obscurité…

La nuit est source de bien des peurs et des fascinations. Derrière les monstres que crée notre imagination se cachent souvent des créatures méconnues.

Rejoignez nous lors d’une balade conviviale, un œil sur les astres et les oreilles bercées par les cris de la chouette.

Animation GRATUITE ?N’oubliez pas de prévoir une lampe ainsi qu’une tenue chaude et adaptée à la marche !

Réserver vite votre place Inscription obligatoire auprès du CPIE du Haut-Jura par téléphone au 03.84.42.85.96 ou par mail à contact@cpie-haut-jura.org .

Rdv au rez-de-chaussée de la médiathèque de Saint-Claude 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

