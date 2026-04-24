Plouarzel

Balade nocturne autour des phares de l’Iroise (Corsen)

Pointe de Corsen Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 21:00:00

fin : 2026-05-25 23:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25

Balade à la Pointe de Corsen quand la nuit s’allume de légendes…

À la tombée du jour, laissez-vous guider le long de la côte sauvage d’Iroise.

Sous le ciel étoilé, les phares et feux marins commencent leur ballet lumineux.

Un voyage entre histoire et éclats de lumière.

Découvrez l’univers fascinant de la sécurité maritime, des récits de tempêtes aux anecdotes des gardiens de phares.

Plongez dans l’histoire de ces géants mythiques, veilleurs infatigables de nos côtes.

Saurez-vous repérer les 12 phares visibles depuis la Pointe de Corsen ?

Une expérience magique au crépuscule entre le souffle du vent, le bruit des vagues et la danse des lumières, cette balade est bien plus qu’une promenade, c’est une immersion dans l’âme maritime du Finistère.

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable, où chaque éclat raconte une histoire.

Prêts à voir la mer d’Iroise comme vous ne l’avez jamais vue ?

Sur réservation. .

Pointe de Corsen Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English : Balade nocturne autour des phares de l’Iroise (Corsen)

L’événement Balade nocturne autour des phares de l’Iroise (Corsen) Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE