Balade nocturne autour des remparts Bergues vendredi 3 octobre 2025.
Balade nocturne autour des remparts
1 Avenue de la Liberté Bergues Nord
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 17:45:00
fin : 2025-10-03 18:15:00
Date(s) :
2025-10-03
Mettez une touche de Rose !
Dans le cadre d’Octobre Rose, le CCAS de Bergues organise une balade nocturne autour des remparts de Bergues, 5 km adaptée PMR, avec collation finale.
Inscription à partir de 17h15
Informations au CCAS de Bergues
1 Avenue de la Liberté Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 65 93 80
English :
Add a touch of pink!
As part of the Pink October campaign, the Bergues CCAS is organizing an evening walk around the Bergues ramparts, 5 km adapted for PRMs, with a snack at the end.
Registration from 5.15pm
Information from CCAS Bergues
German :
Setzen Sie einen Hauch von Rosa!
Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert das CCAS von Bergues einen Abendspaziergang um die Stadtmauern von Bergues, 5 km geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, mit abschließendem Imbiss.
Anmeldung ab 17.15 Uhr
Informationen beim CCAS von Bergues
Italiano :
Aggiungi un tocco di rosa!
Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, il CCAS di Bergues organizza una passeggiata serale intorno ai bastioni di Bergues, 5 km adattati alle PMR, con merenda finale.
Iscrizioni a partire dalle 17.15
Informazioni dalla CCAS di Bergues
Espanol :
¡Añade un toque de rosa!
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la CCAS de Bergues organiza un paseo nocturno alrededor de las murallas de Bergues, 5 km adaptados a las PMR, con un tentempié al final.
Inscripciones a partir de las 17.15 h
Información de la CCAS de Bergues
