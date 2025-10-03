Balade nocturne autour des remparts Bergues

Balade nocturne autour des remparts Bergues vendredi 3 octobre 2025.

Balade nocturne autour des remparts

1 Avenue de la Liberté Bergues Nord

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 17:45:00

fin : 2025-10-03 18:15:00

Date(s) :

2025-10-03

Mettez une touche de Rose !

Dans le cadre d’Octobre Rose, le CCAS de Bergues organise une balade nocturne autour des remparts de Bergues, 5 km adaptée PMR, avec collation finale.

Inscription à partir de 17h15

Informations au CCAS de Bergues

Mettez une touche de Rose !

Dans le cadre d’Octobre Rose, le CCAS de Bergues organise une balade nocturne autour des remparts de Bergues, 5 km adaptée PMR, avec collation finale.

Inscription à partir de 17h15

Informations au CCAS de Bergues .

1 Avenue de la Liberté Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 65 93 80

English :

Add a touch of pink!

As part of the Pink October campaign, the Bergues CCAS is organizing an evening walk around the Bergues ramparts, 5 km adapted for PRMs, with a snack at the end.

Registration from 5.15pm

Information from CCAS Bergues

German :

Setzen Sie einen Hauch von Rosa!

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert das CCAS von Bergues einen Abendspaziergang um die Stadtmauern von Bergues, 5 km geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, mit abschließendem Imbiss.

Anmeldung ab 17.15 Uhr

Informationen beim CCAS von Bergues

Italiano :

Aggiungi un tocco di rosa!

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, il CCAS di Bergues organizza una passeggiata serale intorno ai bastioni di Bergues, 5 km adattati alle PMR, con merenda finale.

Iscrizioni a partire dalle 17.15

Informazioni dalla CCAS di Bergues

Espanol :

¡Añade un toque de rosa!

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la CCAS de Bergues organiza un paseo nocturno alrededor de las murallas de Bergues, 5 km adaptados a las PMR, con un tentempié al final.

Inscripciones a partir de las 17.15 h

Información de la CCAS de Bergues

L’événement Balade nocturne autour des remparts Bergues a été mis à jour le 2025-09-11 par Terre de Flandre Tourisme