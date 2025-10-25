Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont

Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont samedi 25 octobre 2025.

Balade nocturne avec l’Ankou

1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-28 19:30:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-28

Notre conteur prend les traits de l’Ankou, l’ouvrier de la mort. Ce soir, il vous propose de le suivre aux frontières de l’Autre Monde, vous conter la mort et la vie qui nous est si précieuse …

A partir de 12 ans Gratuit pour les moins de 5 ans (prendre un billet tarif gratuit) Prévoir tenue adaptée à la météo Accessible PMR et poussette

RDV devant l’Office de Brocéliande .

1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de Brocéliande