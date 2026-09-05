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AGENDA · Paimpont

Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont

jeudi 22 octobre 2026 · Paimpont

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Pl. du Roi Saint-Judicael
Ville
35380 Paimpont
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Paimpont

Balade nocturne avec l’Ankou

1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-29 19:30:00

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29 2026-10-31

L’office de tourisme vous propose une balade nocturne.

En Brocéliande, la mort est bien vivante !

Venez faire une balade nocturne avec l’Ankou, créature populaire bretonne, qu’on surnomme aussi l’ouvrier de la mort. Avec ses histoires, les frontières avec l’Autre Mondes s’affinent et ainsi, il nous prouve à quel point la vie est précieuse…

A partir de 12 ans – Gratuit pour les moins de 5 ans (prendre un billet tarif gratuit) – Prévoir tenue adaptée à la météo – Accessible PMR et poussette
Boucle de 2km en bord d’étang de Paimpont
Prévoir une tenue adaptée à la météo

RDV devant l’Office de Brocéliande   .

1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23 

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English :

L’événement Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Brocéliande

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