Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont
jeudi 22 octobre 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Balade nocturne avec l’Ankou
1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-29 19:30:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29 2026-10-31
L’office de tourisme vous propose une balade nocturne.
En Brocéliande, la mort est bien vivante !
Venez faire une balade nocturne avec l’Ankou, créature populaire bretonne, qu’on surnomme aussi l’ouvrier de la mort. Avec ses histoires, les frontières avec l’Autre Mondes s’affinent et ainsi, il nous prouve à quel point la vie est précieuse…
A partir de 12 ans – Gratuit pour les moins de 5 ans (prendre un billet tarif gratuit) – Prévoir tenue adaptée à la météo – Accessible PMR et poussette
Boucle de 2km en bord d’étang de Paimpont
Prévoir une tenue adaptée à la météo
RDV devant l’Office de Brocéliande .
1 Pl. du Roi Saint-Judicael Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
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English :
L’événement Balade nocturne avec l’Ankou Paimpont a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Brocéliande
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