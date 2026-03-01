BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse

BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:15:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez fêter Carnaval avec cette nouvelle balade nocturne à vélo !

Au programme balade en groupe avec petits et grands enfants dans la ville de Toulouse déguisés !

Décorez vos vélos… et mettez vos habits de carnaval ! Prenez des photos des vélos et des cyclistes pour publier les plus beaux avec le #bnvelotoulouse

Bon à savoir

– Départ Place Saint-Sernin côté Musée Saint Raymond

– 13km au total à plat

– Arrivée Place du Capitole

Rappel sécurité

– Vélo en bon état, pneus gonflés et freins vérifiés

– Éclairage avant et arrière obligatoires

– Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

– Enfant accompagné d’un adulte responsable .

BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Carnival with this new night-time bike ride!

L’événement BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE