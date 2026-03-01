BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse
BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO BASILIQUE SAINT SERNIN Toulouse vendredi 27 mars 2026.
BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO
BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:15:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez fêter Carnaval avec cette nouvelle balade nocturne à vélo !
Au programme balade en groupe avec petits et grands enfants dans la ville de Toulouse déguisés !
Décorez vos vélos… et mettez vos habits de carnaval ! Prenez des photos des vélos et des cyclistes pour publier les plus beaux avec le #bnvelotoulouse
Bon à savoir
– Départ Place Saint-Sernin côté Musée Saint Raymond
– 13km au total à plat
– Arrivée Place du Capitole
Rappel sécurité
– Vélo en bon état, pneus gonflés et freins vérifiés
– Éclairage avant et arrière obligatoires
– Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
– Enfant accompagné d’un adulte responsable .
BASILIQUE SAINT SERNIN (Côté Musée Saint Raymond) Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and celebrate Carnival with this new night-time bike ride!
L’événement BALADE NOCTURNE CARNAVAL À VÉLO Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE