BALADE NOCTURNE CONTÉE

19 Route de la Deveze Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 17:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Partez aves Guillaume, guide montagne pour une sortie raquettes sous les étoiles, ponctué de contes et légendes.

.

19 Route de la Deveze Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

English :

Join mountain guide Guillaume for a snowshoeing outing under the stars, punctuated by tales and legends.

L’événement BALADE NOCTURNE CONTÉE Formiguères a été mis à jour le 2025-12-10 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES