BALADE NOCTURNE CONTÉE Formiguères

19 Route de la Deveze Formiguères Pyrénées-Orientales
Partez aves Guillaume, guide montagne pour une sortie raquettes sous les étoiles, ponctué de contes et légendes.
19 Route de la Deveze Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Join mountain guide Guillaume for a snowshoeing outing under the stars, punctuated by tales and legends.
