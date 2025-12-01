BALADE NOCTURNE CONTÉE Formiguères

19 Route de la Deveze Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 5€

17:30:00
2025-12-31

2025-12-31

Partez aves Guillaume, guide montagne pour une sortie raquettes sous les étoiles, ponctué de contes et légendes.
19 Route de la Deveze Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35 

Join mountain guide Guillaume for a snowshoeing outing under the stars, punctuated by tales and legends.

