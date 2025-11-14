Balade nocturne Cyclistes, Brillez ! Montluçon

Balade nocturne Cyclistes, Brillez !

Place Piquand Montluçon Allier

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

En plus de vous aider à bien vous équiper, nous vous proposons une balade urbaine lumineuse d’une dizaine de km et sans difficulté qui sillonnera les rues de la ville.

Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 38 04 78 contact@cyclopede03.org

English :

As well as helping you to get properly kitted out, we’re also offering you an easy, illuminated urban stroll of around 10 km through the streets of the city.

German :

Wir helfen Ihnen nicht nur dabei, sich gut auszurüsten, sondern bieten Ihnen auch einen etwa 10 km langen, hellen Stadtspaziergang ohne Schwierigkeiten an, der durch die Straßen der Stadt führt.

Italiano :

Oltre ad aiutarvi a equipaggiarvi adeguatamente, vi proponiamo una passeggiata urbana facile e spensierata di circa dieci chilometri per le strade della città.

Espanol :

Además de ayudarte a equiparte adecuadamente, te proponemos un paseo urbano fácil y desenfadado de unos diez kilómetros por las calles de la ciudad.

