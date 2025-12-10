Balade nocturne dans la Réserve Naturelle Nationale de Montenach Montenach

Balade nocturne dans la Réserve Naturelle Nationale de Montenach

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 20:00:00

2026-01-17

Dans la pénombre nocturne, laissez-vous guider au cœur de la Réserve Naturelle Nationale. Lorsque la nuit tombe peu à peu, un tout autre monde s’éveille. Partez à la rencontre des chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes qui s’éveillent quand le monde des humains s’endort… Une balade pleine de surprises pour découvrir un univers fascinant, mystérieux et insoupçonné !

3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

Let yourself be guided into the heart of the National Nature Reserve. As night falls, a whole new world awakens. Meet the owls and other nocturnal animals that wake up when the human world falls asleep… A walk full of surprises to discover a fascinating, mysterious and unsuspected universe!

From 6pm to 8pm

The visit costs 6? and is free for children under 12 and CEN Lorraine members

