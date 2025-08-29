Balade nocturne de la chauve-souris Valenciennes

Le temps d’une soirée, partez à la découverte des chauves-souris, ces mammifères volants nocturnes et discrets, aussi méconnus que fascinants.

Présentation des espèces locales et de leur mode de vie

Balade dans l’obscurité équipée d’une bat box, un appareil qui traduit les ultrasons des chauves-souris en sons audibles par l’Homme

Activité familiale, adaptée aux enfants à partir de 7 ans

de 20h30 à 23h

Ville de Valenciennes (lieu exact communiqué quelques jours avant)

Gratuit sur inscription (places limitées)

En avant-soirée ne manquez pas le spectacle humoristique « Chauve qui peut » (19h30 20h30), une immersion ludique et décalée dans l’univers de ces reines de la nuit (à partir de 9 ans).

https://framaforms.org/inscription-a-la-nuit-de-la-chauve…

Prévoir des chaussures confortables, lampe frontale ou de poche et tenue adaptée à la météo.

Le lieu de rendez-vous sera transmis aux personnes inscrites.

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France contact-cap-biodiversite@pnr-scarpe-escaut.fr

