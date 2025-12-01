Balade nocturne de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Balade nocturne de Noël à Dieulefit

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

2025-12-23

Balade de Noël familiale animée et guidée. Jus de pomme chaud et friandises.

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

English :

Guided family Christmas walk. Hot apple juice and sweets.

German :

Animierter und geführter Weihnachtsspaziergang für Familien. Warmer Apfelsaft und Süßigkeiten.

Italiano :

Passeggiata natalizia guidata per famiglie. Succo di mela caldo e dolci.

Espanol :

Paseo navideño guiado en familia. Zumo de manzana caliente y dulces.

