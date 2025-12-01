Balade nocturne de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit
Balade nocturne de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit mardi 23 décembre 2025.
Balade nocturne de Noël à Dieulefit
Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:30:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Balade de Noël familiale animée et guidée. Jus de pomme chaud et friandises.
.
Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com
English :
Guided family Christmas walk. Hot apple juice and sweets.
German :
Animierter und geführter Weihnachtsspaziergang für Familien. Warmer Apfelsaft und Süßigkeiten.
Italiano :
Passeggiata natalizia guidata per famiglie. Succo di mela caldo e dolci.
Espanol :
Paseo navideño guiado en familia. Zumo de manzana caliente y dulces.
L’événement Balade nocturne de Noël à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux