Balade nocturne de Noël Thann

Balade nocturne de Noël

7 rue de la 1ère Armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07

Partez pour une balade nocturne au cœur du vignoble du Rangen, suivie d’une dégustation du célèbre grand cru thannois accompagné de fromages fermiers locaux.

Balade nocturne à travers le célèbre vignoble du Rangen, suivie d’une dégustation de ce fameux Grand Cru accompagné de fromages. Thann est la Porte Sud de la Route des Vins d’Alsace, qui sillonne l’ensemble du vignoble sur plus de 170 km jusqu’à Marlenheim, au nord. .

7 rue de la 1ère Armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Take an evening stroll through the heart of the Rangen vineyards, followed by a tasting of the famous Grand Cru Thannois accompanied by local farmhouse cheeses.

German :

Machen Sie einen nächtlichen Spaziergang durch die Weinberge des Rangen, gefolgt von einer Verkostung des berühmten Grand Cru Thannois, begleitet von lokalem Bauernkäse.

Italiano :

Passeggiata serale nel cuore dei vigneti di Rangen, seguita da una degustazione del famoso Grand Cru Thannois accompagnato da formaggi di fattoria locali.

Espanol :

Dé un paseo nocturno por el corazón de los viñedos de Rangen, seguido de una degustación del famoso Grand Cru de Thannois acompañado de quesos de granja locales.

