Balade nocturne découverte des phares et de la signalisation maritime Pointe du Castel Ac’h Plouguerneau

Balade nocturne découverte des phares et de la signalisation maritime

Pointe du Castel Ac’h 48 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28 20:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-11 2026-03-12

Balade nocturne immersive sur le GR34 d’1h45 à 2h (en 4km aller-retour), au départ de la Pointe du Kastell Ac’h, autour de l’histoire de l’île Vierge et Wrac’h, des phares, de la signalisation maritime et du paysage.

(Re)découverte du patrimoine du territoire/ du secteur sous les lumières de la signalisation maritime de la côte du Pays des Abers.

Il sera nécessaire d’avoir une lampe torche, de bonnes chaussures et de prévoir des vêtements chauds et imperméables. Le passage sur le GR34 n’est pas forcément adapté pour tout le monde et il n’est pas possible de le faire en poussette/fauteuil roulant.

La balade est conseillée à partir de 10 ans. .

Pointe du Castel Ac’h 48 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

English :

L’événement Balade nocturne découverte des phares et de la signalisation maritime Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DES ABERS