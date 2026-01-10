[Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer
[Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer vendredi 13 mars 2026.
[Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes
RDV parking de la mairie Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 21:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Pépite écologique perchée en haut de falaises, le Bois des Communes abrite des habitats remarquables et notamment des mares peuplées de nombreux amphibiens, à découvrir à l’occasion de cette sortie découverte nocturne.
Prévoir chaussures de marche.
Réservation obligatoire grâce au lien ci-dessous. ⬇️ .
RDV parking de la mairie Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes
L’événement [Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-10 par Seine-Maritime Attractivité