[Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes

RDV parking de la mairie Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Pépite écologique perchée en haut de falaises, le Bois des Communes abrite des habitats remarquables et notamment des mares peuplées de nombreux amphibiens, à découvrir à l’occasion de cette sortie découverte nocturne.

Prévoir chaussures de marche.

Réservation obligatoire grâce au lien ci-dessous. ⬇️ .

RDV parking de la mairie Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes

L’événement [Balade nocturne] Découverte nocturne du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-10 par Seine-Maritime Attractivité