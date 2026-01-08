[Balade nocturne] Dragons nocturnes du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Balade nocturne] Dragons nocturnes du Cap d’Ailly

RDV parking du phare d'Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

2026-02-27 19:00:00

2026-02-27 21:00:00

2026-02-27

Visitez un site unique en Haute-Normandie le Cap d’Ailly. De nombreuses mares abritent de discrets dragons que vous pourrez observer. A découvrir de nuit !

Prévoir chaussures de marche.

Réservation obligatoire sur https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/visites-des-espaces-naturels-sensibles/

Informations au 02.32.81.68.70 ou par mail à enslittoral@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi) .

RDV parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

