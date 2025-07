« Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays Rue du Château Le Mas-d’Agenais

« Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays Rue du Château Le Mas-d’Agenais mercredi 16 juillet 2025.

« Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays

Rue du Château Aux Allées Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Balade nocturne du Mas d’Agenais aux Lampions par Chantal Beaucourt, notre raconteuse de pays. Cette visite tout public (petits et grands) est agrémentée de jeux, charades, chanson.

– Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande et à Tonneins et de Mme Beaucourt (départ assuré pour un minimum de 5 personnes) .

Rue du Château Aux Allées Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : « Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays

German : « Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays

Italiano :

Espanol : « Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays

L’événement « Balade nocturne du Mas d’Agenais aux lampions » par Chantal Beaucourt Raconteuse de Pays Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Val de Garonne