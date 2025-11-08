Balade nocturne du téléthon Cepoy
Balade nocturne du téléthon
Avenue du Château Cepoy Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Balade nocturne du téléthon
Le Comité des Fêtes organise une balade nocturne au profit du Téléthon 4 km autour des plans d’eau de Cepoy. Vin chaud ou jus de pomme offert à l’arrivée. Munissez vous d’une lampe torche. 3 .
Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 79 48 80
English :
Telethon night walk
German :
Nachtwanderung zum Telethon
Italiano :
Passeggiata notturna Telethon
Espanol :
Paseo nocturno del Teletón
