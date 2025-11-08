Balade nocturne du téléthon Cepoy

Avenue du Château Cepoy Loiret

Début : 2025-11-08 18:00:00

Balade nocturne du téléthon

Le Comité des Fêtes organise une balade nocturne au profit du Téléthon 4 km autour des plans d’eau de Cepoy. Vin chaud ou jus de pomme offert à l’arrivée. Munissez vous d’une lampe torche. 3 .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 79 48 80

