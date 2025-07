Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère Cherveix-Cubas

Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère Cherveix-Cubas jeudi 17 juillet 2025.

Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère

Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Balade bucolique dans une ambiance particulière où le calme sera de mise pour profiter pleinement de la vie nocturne sur la rivière sauvage Auvézère. Avec Explo Nature Évasion.

5 ans minimum et savoir nager.

Prochaines dates le 24 juillet et les 8, 14 et 22 août.

Balade bucolique dans une ambiance particulière où le calme sera de mise pour profiter pleinement de la vie nocturne sur la rivière sauvage Auvézère. Avec Explo Nature Évasion.

5 ans minimum et savoir nager.

Uniquement sur réservation 24h avant.

Prochaines dates le 24 juillet et les 8, 14, 22 août. .

Base de canoë Vert Auvézère Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 48 99 96

English :

A bucolic stroll in a special atmosphere, where you’ll be able to enjoy the nightlife on the wild Auvézère river. With Explo Nature Évasion.

minimum age 5 and ability to swim.

Next dates: July 24 and August 8, 14 and 22.

German : Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère

Bukolischer Spaziergang in einer besonderen Atmosphäre, in der Ruhe herrschen wird, um das Nachtleben auf dem wilden Fluss Auvézère in vollen Zügen zu genießen. Mit Explo Nature Évasion.

mindestens 5 Jahre alt und schwimmen können.

Nächste Termine am 24. Juli sowie am 8., 14. und 22. August.

Italiano :

Una passeggiata bucolica in un’atmosfera speciale, dove potrete godervi la vita notturna sul selvaggio fiume Auvézère in tutta tranquillità. Con Explo Nature Évasion.

età minima 5 anni e capacità di nuotare.

Prossime date: 24 luglio e 8, 14 e 22 agosto.

Espanol : Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère

Un paseo bucólico en un ambiente especial donde podrá disfrutar de la vida nocturna del salvaje río Auvézère con total tranquilidad. Con Explo Nature Évasion.

edad mínima 5 años y saber nadar.

Próximas fechas: 24 de julio y 8, 14 y 22 de agosto.

L’événement Balade nocturne en canoë sur l’Auvézère Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-07-04 par Isle-Auvézère