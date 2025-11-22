Balade nocturne en montagne hivernale Soultzeren

Balade nocturne en montagne hivernale

Début : Mardi 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-12-09 19:00:00

Vivez une balade nocturne au coucher du soleil et découvrez la montagne hivernale dans une ambiance calme et féérique. Observez la nature et ses traces animales, profitez d’un moment convivial et ressourçant. La balade se fera en raquettes si les conditions météorologiques le permettent.

A l’heure où la montagne retrouve son calme, profitez d’un coucher de soleil et d’une balade nocturne à l’ambiance feutrée. L’occasion de découvrir ou redécouvrir la montagne hivernale, ses paysages féériques, les indices de la vie animale, l’histoire locale,…

En cas de neige, la sortie se fera en raquettes pour une expérience encore plus magique. Repartez avec des souvenirs et des images plein la tête.

Informations pratiques

Durée 2h

Distance 3-4 km

Dénivelé 100 à 150 mètres de dénivelé positif

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 25€ Enfant (8-18 ans) 20€

Tarifs Munstercard Adulte 20€ Enfant (8-18 ans) 15€

Préparation

Prévoyez des vêtements chauds et imperméables, chaussures montantes, gants et bonnet, ainsi que de l’eau et des barres énergétiques.

N’hésitez pas à prévenir discrètement le guide en cas de problème de santé.

En cas de neige, les raquettes et bâtons vous seront prêtés.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Rappel loi montagne Entre le 1er novembre et le 31 mars, il est obligatoire d’équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des massifs montagneux.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Enjoy an evening walk at sunset and discover the winter mountains in a calm and magical atmosphere. Observe nature and its animal tracks, and enjoy a convivial, rejuvenating moment. Snowshoeing is available weather permitting.

German :

Erleben Sie einen Abendspaziergang bei Sonnenuntergang und entdecken Sie die winterlichen Berge in einer ruhigen und märchenhaften Atmosphäre. Beobachten Sie die Natur und ihre tierischen Spuren und genießen Sie einen geselligen und erholsamen Moment. Die Wanderung wird mit Schneeschuhen durchgeführt, wenn die Wetterbedingungen es erlauben.

Italiano :

Godetevi una passeggiata serale al tramonto e scoprite le montagne invernali in un’atmosfera calma e magica. Osservate la natura e le tracce degli animali e godetevi un momento di convivialità e rigenerazione. La passeggiata può essere effettuata con le racchette da neve, tempo permettendo.

Espanol :

Disfrute de un paseo nocturno al atardecer y descubra las montañas invernales en un ambiente tranquilo y mágico. Observe la naturaleza y sus huellas de animales, y disfrute de un momento agradable y rejuvenecedor. El paseo puede hacerse con raquetas de nieve, si el tiempo lo permite.

