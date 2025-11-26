Balade nocturne en raquette à neige Nistos
Balade nocturne en raquette à neige Nistos samedi 17 janvier 2026.
Balade nocturne en raquette à neige
NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-17 15:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Cette balade insolite hivernale est l’occasion de découvrir la montagne au coucher du soleil et de contempler au
dessus de nos têtes les étoiles pour accompagner notre déplacement en raquettes à neige. Une soirée à ne pas
rater et à faire découvrir, partager avec vos proches ! Et pour prolonger ce bon moment, nous vous proposons de partager un repas typique hivernal (fondue Pyrénéenne et fondue au chocolat) dans notre cabane avant de redescendre dans la vallée
Rendez-vous à 15h30 à notre cabane le Chat Laid à l’entrée de la station Nordique de Nistos cap Nestès
Niveau facile 2h30 de marche
Matériel fournis (raquettes, bâtons, lampe)
Tarifs
Balade raquettes (uniquement) 25 €/adulte et 15 €/-16ans
Balade raquettes et repas 35 €/adulte et 25 €/-16 ans
Tous les samedis, dimanche, mardi et vendredi de l’hiver et tous les jours pendant les vacances scolaires.
NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 47 24 44 bureaumontagnenestes@gmail.com
English :
This unusual winter walk is an opportunity to discover the mountains at sunset, and to contemplate the stars overhead
the stars above our heads as we make our way on snowshoes. An evening not to be missed
and share with your friends and family! And to make the evening even more special, we invite you to share a typical winter meal (Pyrenean fondue and chocolate fondue) in our hut before heading back down to the valley
Meet at 3.30pm at our Chat Laid hut at the entrance to the Nistos cap Nestès Nordic ski resort
Easy level ? 2h30 walk
Equipment supplied (snowshoes, poles, torch)
Prices
Snowshoe hike (only): 25 ?/adult and 15 ?/-16yrs
Snowshoe hike and meal: 35 ?/adult and 25 ?/-16 years old
Every Saturday, Sunday, Tuesday and Friday in winter and every day during school vacations.
