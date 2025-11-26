Balade nocturne en raquette à neige

NISTOS Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Cette balade insolite hivernale est l’occasion de découvrir la montagne au coucher du soleil et de contempler au

dessus de nos têtes les étoiles pour accompagner notre déplacement en raquettes à neige. Une soirée à ne pas

rater et à faire découvrir, partager avec vos proches ! Et pour prolonger ce bon moment, nous vous proposons de partager un repas typique hivernal (fondue Pyrénéenne et fondue au chocolat) dans notre cabane avant de redescendre dans la vallée

Rendez-vous à 16h00 à notre cabane le Chat Laid à l’entrée de la station Nordique de Nistos cap Nestès

Niveau facile 2h30 de marche

Matériel fournis (raquettes, bâtons, lampe)

Tarifs

Balade raquettes (uniquement) 25 €/adulte et 15 €/-16ans

Balade raquettes et repas 35 €/adulte et 25 €/-16 ans

Tous les samedis, dimanche, mardi et vendredi de l’hiver et tous les jours pendant les vacances scolaires.

+33 7 82 47 24 44 bureaumontagnenestes@gmail.com

English :

This unusual winter walk is an opportunity to discover the mountains at sunset, and to contemplate the stars overhead

the stars above our heads as we make our way on snowshoes. An evening not to be missed

and share with your friends and family! And to make the evening even more special, we invite you to share a typical winter meal (Pyrenean fondue and chocolate fondue) in our hut before heading back down to the valley

Meet at 4.00 pm at our Chat Laid hut at the entrance to the Nistos cap Nestès Nordic ski resort

Easy level ? 2h30 walk

Equipment provided (snowshoes, poles, torch)

Prices

Snowshoe hike (only): 25 ?/adult and 15 ?/-16yrs

Snowshoe hike and meal: 35 ?/adult and 25 ?/-16 years old

Every Saturday, Sunday, Tuesday and Friday in winter and every day during school vacations.

