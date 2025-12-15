Balade nocturne et musique Espace Social et Culturel Commun Maen Roch

Balade nocturne et musique

Espace Social et Culturel Commun 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

2026-01-23 20:30:00

2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Dans le cadre de la nuit de la lecture, le service Culture Couesnon Marches de Bretagne vous invite à une soirée pour partager le plaisir des mots et de la lecture tout en musique.

Le réseau des médiathèques et l’école de musique Interval’Coglais vous proposent cette soirée en plusieurs temps

19h 19h30 Balade contée sous les étoiles au départ de la médiathèque (repli en cas de pluie).

19h30 20h30 Orchestre Interval’Coglais et dégustation de soupes réalisées dans le cadre d’un partenariat avec le service famille et le collectif La popote des potes .

20h30 21h Lectures à la médiathèque pour toute la famille.

Tout public dès 4 ans.

Réservation conseillée. .

Espace Social et Culturel Commun 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

