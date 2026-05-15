Villapourçon

Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026

Villapourçon Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi 5 juin Balade nocturne et observation des étoiles

Clément astroguide, vous partage les richesses de la nuit en Morvan au travers d’une balade de 4 kilomètres qui vous fera découvrir différents milieux naturels et les habitants des lieux. La balade se terminera par une séance d’observation au télescope si le temps le permet !

Soirée organisée dans le cadre de la RICE Morvan.

Villapourçon

️ Départ à 21h30

Conseillé à partir de 8 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 4 km

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche.

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/QoHQA83FCBqND93RP9sEsjik

ou bien

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57 .

Villapourçon Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026

L’événement Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026 Villapourçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Maison du Tourisme PNRM