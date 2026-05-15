Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026 Villapourçon
Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026 Villapourçon vendredi 5 juin 2026.
Villapourçon
Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026
Villapourçon Villapourçon Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:30:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Vendredi 5 juin Balade nocturne et observation des étoiles
Clément astroguide, vous partage les richesses de la nuit en Morvan au travers d’une balade de 4 kilomètres qui vous fera découvrir différents milieux naturels et les habitants des lieux. La balade se terminera par une séance d’observation au télescope si le temps le permet !
Soirée organisée dans le cadre de la RICE Morvan.
Villapourçon
️ Départ à 21h30
Conseillé à partir de 8 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 4 km
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche.
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par ce formulaire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/QoHQA83FCBqND93RP9sEsjik
ou bien
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57 .
Villapourçon Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026
L’événement Balade nocturne et observation des étoiles à Villapourçon 5 juin 2026 Villapourçon a été mis à jour le 2026-05-15 par Maison du Tourisme PNRM