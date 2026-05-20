Balade nocturne et observation des étoiles le bourg Villapourçon

Villapourçon

Balade nocturne et observation des étoiles

le bourg confirmation par mail Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:30:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Clément astroguide, vous partage les richesses de la nuit en Morvan au travers d’une balade de 4 kilomètres qui vous fera découvrir différents milieux naturels et les habitants des lieux. La balade se terminera par une séance d’observation au télescope si le temps le permet ! Soirée organisée dans le cadre de la RICE Morvan. Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. Inscription obligatoire. .

le bourg confirmation par mail Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Balade nocturne et observation des étoiles

L’événement Balade nocturne et observation des étoiles Villapourçon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan