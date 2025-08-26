Balade Nocturne Germolles-sur-Grosne
Balade Nocturne Germolles-sur-Grosne mardi 11 août 2026.
Balade Nocturne
Place de la Mairie Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Avis aux amateurs de randonnée !
Chaque semaine partez à la découverte de la région grâce à la seizième édition des balades nocturnes organisées par les communes en partenariat avec l’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne.
Parcours de 6 à 8 km, environ 2h de marche. Il s’agit d’une balade à allure tranquille. Collation offerte par les communes en fin de parcours. Randonnée sous la responsabilité des participants. .
Place de la Mairie Germolles-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@tourismevertsvallons.com
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English : Balade Nocturne
L’événement Balade Nocturne Germolles-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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