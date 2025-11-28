Balade Nocturne La Chapelle-du-Mont-de-France
Balade Nocturne La Chapelle-du-Mont-de-France jeudi 6 août 2026.
Salle des fêtes La Chapelle-du-Mont-de-France Saône-et-Loire
2026-08-06 19:30:00
2026-08-06
Avis aux amateurs de randonnée !
Chaque semaine partez à la découverte de la région grâce à la seizième édition des balades nocturnes organisées par les communes en partenariat avec l’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne.
Parcours de 6 à 8 km, environ 2h de marche. Il s’agit d’une balade à allure tranquille. Collation offerte par les communes en fin de parcours. Randonnée sous la responsabilité des participants. .
Salle des fêtes La Chapelle-du-Mont-de-France 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 72 24 contact@tourismevertsvallons.com
