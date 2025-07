BALADE NOCTURNE: LA NUIT DES CHAUVE- SOURIS Portet-sur-Garonne

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-08-27 18:30:00

fin : 2025-08-27 22:00:00

2025-08-27

Pensez à vous inscrire à cette balade À la découverte des chauves-souris entre conférence et balade nocturne.

À l’occasion de la Nuit de la Chauve-souris, venez découvrir ces fascinants mammifères volants lors d’une conférence pour mieux comprendre leur mode de vie, leurs habitats, leurs capacités étonnantes d’orientation, et les menaces qui pèsent sur elles.

La soirée se poursuivra par une balade nocturne à la rencontre des chauves-souris présentes dans notre environnement. À l’aide de détecteurs d’ultrasons, vous apprendrez à les localiser et à écouter leurs cris imperceptibles à l’oreille humaine. Une expérience pour apprendre l’importance de leur protection. Une soirée entre science, nature et émerveillement, à vivre en famille ou entre amis.

En partenariat avec le CEN Occcitanie.

Autour de cette soirée, la médiathèque organise des animations

Lectures et quizz pour les enfants Chauves-souris en folie . Dès 4 ans. Durée 30 min. Inscription conseillée au 05 61 72 43 00

Café BD Sur les traces de Batman pour mieux comprendre l’univers riche de ce super-héros. Tout public. Durée 30 min.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 7 ans

Médiathèque de Portet-sur-Garonne

Inscription obligatoire ci-dessous .

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00 contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

